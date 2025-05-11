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        Samsun'da otizmli çocukların annelerine özel etkinlik

        Samsun'un Bafra ilçesinde, otizmli çocukların fedakar anneleri için özel bir etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:27
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        Samsun'da otizmli çocukların annelerine özel etkinlik
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, otizmli çocukların fedakar anneleri için özel bir etkinlik düzenlendi.

        Bafra Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, özel çocuklar tarafından anneleri için özel bir pasta hazırlandı.

        Davet üzerine gençlik merkezine gelen özel çocukların anneleri, burada gençlik merkezi yetkilileriyle sohbet ederek keyifli vakit geçirdiler.

        Annelerle birlikte pasta kesilen programda, bağlama eşliğinde türküler seslendirildi.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Özel çocuklarımızın özel annelerini Gençlik Merkezimizde ağırlamaktan onur duyduk. Bu anlamlı günde, evlatları için her türlü fedakarlığı gösteren kıymetli annelerimizin yanında olmak istedik. Onların yüzlerindeki bir tebessüm, bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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