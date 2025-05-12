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        Samsun'da 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Samsun'un Terme ilçesinde bir depoda 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ile 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:04
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        Samsun'da 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Samsun'un Terme ilçesinde bir depoda 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ile 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Terme ilçesinde kiralanan bir depoya operasyon düzenlendi.

        Ekipler, yaptıkları aramada, 60 bin makaron ile 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.Ö. (60), E.E. (48) ve H.E. (48) jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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