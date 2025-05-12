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        Samsun Çarşamba Havalimanı 4 ayda 452 bin 945 yolcuya hizmet verdi

        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının ilk 4 ayında 452 bin 945 yolcuya hizmet sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:44
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        Samsun Çarşamba Havalimanı 4 ayda 452 bin 945 yolcuya hizmet verdi
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        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının ilk 4 ayında 452 bin 945 yolcuya hizmet sunuldu.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda nisan ayında yolcu trafiği iç hatlarda 117 bin 477, dış hatlarda 12 bin 6 olmak üzere 129 bin 483 olarak gerçekleşti.

        Havalimanından iç hatlarda 1052, dış hatlarda da 123 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise nisanda 1086 ton oldu.

        Yılın ilk dört aylık döneminde ise yolcu trafiği 452 bin 945 olarak kayıtlara geçti.

        Söz konusu dönemde havalimanına 4 bin 713 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 3 bin 896 tona ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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