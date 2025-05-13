Samsunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Isınma koşusu, dar alanda oyun ve 5'e 2 ile antrenmana başlayan futbolcular, günü taktik çalışmayla tamamladı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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