Samsunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşusu, dar alanda oyun ve 5'e 2 ile antrenmana başlayan futbolcular, günü taktik çalışmayla tamamladı.
Karadeniz ekibi, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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