Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'daki ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Samsun'daki ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, belirledikleri ikamette yaptıkları aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve 97 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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