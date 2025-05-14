Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, belirledikleri ikamette yaptıkları aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve 97 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

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