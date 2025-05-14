Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Terme ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, yaptıkları aramada 1 adet gümrük kaçağı Iphone marka cep telefonu, 15 adet gümrük kaçağı kulaklık ve 6 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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