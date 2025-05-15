Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
Vakıfbank Atatürk Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Vakıfbank Atatürk Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Müdürü Fikret Yavuz, okul bahçesinde düzenlenen fuarın açılışında, 4006 TÜBİTAK bilim fuarlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ kapsamında yürütüldüğünü belirtti.
Yavuz, "Bu tür organizasyonlar istekli, merak eden, bilinçli bireylerin yetişmesinde önemli rol oynamakta. Fuarımızda 11 öğretmen gözetiminde 27 öğrencimiz tarafından hazırlanan 13 proje sergileniyor." dedi.
Konuşmanın sonunda okulun Fen Bilimleri öğretmenleri tarafından kimya deneyi gösterisi yapıldı ardından Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından Proje Yürütücüsü öğretmenlere plaket verildi.
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından gerçekleştirildi.
Kaymakam Ayvat ve diğer katılımcılar daha sonra proje stantlarını gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.
Açılışa, Kaymakam Ayvat, Belediye Başkanı İkiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğ’un yanı sıra Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, protokol üyeleri ve davetliler katıldılar.
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