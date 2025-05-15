Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

        Vakıfbank Atatürk Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:15 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vakıfbank Atatürk Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Müdürü Fikret Yavuz, okul bahçesinde düzenlenen fuarın açılışında, 4006 TÜBİTAK bilim fuarlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

        Yavuz, "Bu tür organizasyonlar istekli, merak eden, bilinçli bireylerin yetişmesinde önemli rol oynamakta. Fuarımızda 11 öğretmen gözetiminde 27 öğrencimiz tarafından hazırlanan 13 proje sergileniyor." dedi.

        Konuşmanın sonunda okulun Fen Bilimleri öğretmenleri tarafından kimya deneyi gösterisi yapıldı ardından Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından Proje Yürütücüsü öğretmenlere plaket verildi.

        4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ayvat ve diğer katılımcılar daha sonra proje stantlarını gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

        Açılışa, Kaymakam Ayvat, Belediye Başkanı İkiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğ’un yanı sıra Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, protokol üyeleri ve davetliler katıldılar.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Samsun'da özel öğrencilerden farkındalık yürüyüşü
        Samsun'da özel öğrencilerden farkındalık yürüyüşü
        Bafra'da genç gönüllüler şehitliği ziyaret etti
        Bafra'da genç gönüllüler şehitliği ziyaret etti
        OMÜ ile Buhara İbni Sina Devlet Tıp Enstitüsü arasında iş birliği protokolü...
        OMÜ ile Buhara İbni Sina Devlet Tıp Enstitüsü arasında iş birliği protokolü...
        Samsun'da 15 bin 680 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 15 bin 680 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
        Samsun'da 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
        10 yıl hapisle aranan hükümlünün yakalanma anı kamerada
        10 yıl hapisle aranan hükümlünün yakalanma anı kamerada