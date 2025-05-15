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        GÜNCELLEME - Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadına ev hapsi cezası verildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 evden hırsızlık olayının şüphelisine ev hapsi cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:22
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        GÜNCELLEME - Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadına ev hapsi cezası verildi
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 evden hırsızlık olayının şüphelisine ev hapsi cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, G.Y. (36) isimli kadını İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı. "Evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi.

        G.Y'nin, 11 Ekim 2024'te de bir evden 5 bin lira çaldığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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