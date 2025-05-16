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        Samsun'da silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren zanlı ile babası adliyede

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren ve 1 kişiyi yaralayan şüpheli ile babası, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:00
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        Samsun'da silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren zanlı ile babası adliyede
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren ve 1 kişiyi yaralayan şüpheli ile babası, adliyeye sevk edildi.

        19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde Okan Doğan T'yi (24) öldüren ve Doğan A'yı (59) yaralayan şüpheli Mert T. (16) ile babası Gökhan T’nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Şüphelinin, kuzenini, kız kardeşini kaçırıp evlendiği gerekçesiyle vurduğu öne sürüldü.

        19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde dün Mert T, aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Okan Doğan T'yi tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri de kahvehanede oturan Doğan A'ya (59) isabet etmişti. Polis ekipleri şüpheli ile babası Gökhan T’yi gözaltına almıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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