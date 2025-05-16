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        Vezirköprü'de Engelliler Haftası programı düzenledi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Engelliler Haftası programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:00
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        Vezirköprü'de Engelliler Haftası programı düzenledi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Engelliler Haftası programı düzenledi.

        Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinliğe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Vedat Kınay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Kaya, "Biz olaya engelli gözüyle bakmıyoruz. Kardeşlerimizle sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onların derdini, sıkıntılarını yerinde görmek istiyoruz. Annelerinin, babalarının desteğiyle ve öğretmenlerinin özverili çalışmalarıyla gençlerimiz her gün yeni bir şey öğreniyorlar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Yaman ise "Engelliler Haftası, toplumumuzun önemli bir parçası olan engelli bireylerin haklarını, ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları hatırlamak ve hatırlatmak için büyük bir fırsattır. Unutmayalım ki engelli olmak bir eksiklik değil, farklılıktır. Her bireyin değerli olduğu bir toplumda, engelleri birlikte aşabiliriz. Bizlere düşen görev, empati kurmak, anlayış göstermek ve her bireyin insanca yaşama hakkına saygı duymaktır.” ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerin hazırladığı dans gösterisi, şiir ve müzik dinletisi ile devam eden program fotoğraf çekimiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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