Türk yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde Samsun'da prova uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde Samsun'da prova uçuşu gerçekleştirdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kentte etkinliklerle kutlanıyor.
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, etkinlikler kapsamında Samsun'a geldi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, Samsun semalarında bir saate yakın prova uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs'ta saat 16.00'da Doğupark Sahili'nde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
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