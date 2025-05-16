Türk yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun'da prova uçuşu yaptı

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, Samsun semalarında bir saate yakın prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde Samsun'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

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