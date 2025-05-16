Samsun'da sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı

Kavak ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapan A.D'nin (24) adresi tespit edildi.

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