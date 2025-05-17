Samsun'da "Hedef 1919" projesi kapsamında 1919 ok atışı yapılacak

Projeyi halka açık yaptıklarını ve tüm vatandaşların geleneksel okçuluğu deneyimlemesini istediklerini belirten Ilgın, "19 Mayıs haftasına uygun olarak bu projemizi sahilde gerçekleştiriyoruz. Arka tarafta güvenlik şeridimizi çekip önlemimizi aldık ve atışlarımıza başladık." dedi.

Proje kapsamında, sabah saatlerinde başlayan ve 18.00'de tamamlanacak olan etkinlikte 1919 ok atışı gerçekleştirilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Geleneksel Okçuluk Topluluğu tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği ÜNİDES programı kapsamındaki "Hedef 1919" projesi Atakum ilçesinde hayata geçirildi.

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