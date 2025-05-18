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        Samsun'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangında başka bir dairede oturan 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:07
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        Samsun'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangında başka bir dairede oturan 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

        Mevlana Mahallesi 401. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı.

        Yangın sırasında evde bulunmayan kiracı Y.K'nin (37) dairesinden çıkan duman kısa sürede binayı sardı.

        İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Üçüncü katta oturan aynı aileden M.C. (51), S.C. (45) ve K.C. (11) dumandan etkilendi.

        İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen aile, itfaiye erleri tarafından daireden çıkarıldı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan aile üyeleri tedavi altına alındı.

        Ekipler, güvenlik önlemi amacıyla apartmanı tamamen tahliye ederken, yangının çıktığı dairede soğutma çalışmaları yapıldı.

        Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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