Samsun'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen aile, itfaiye erleri tarafından daireden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangında başka bir dairede oturan 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

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