Samsun'daki kalp ameliyatlarını kardiyologlar canlı izledi

Samsun'da düzenlenen toplantıya katılan kardiyologlar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kalp ameliyatlarını canlı izledi.

Samsun'da bir otelde gerçekleştirilen "2. 19 Mayıs Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı"nda hekimlere yeni teknolojiler tanıtıldı ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan cerrahi müdahaleler canlı izletildi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karagöz, toplantıda 3 vakayı canlı olarak hekimlere izlettirdiklerini söyledi.

Bir hastanın kalp kapağının değiştirildiğini anlatan Prof. Dr. Karagöz, "Biri de çatallı koroner damarların balon ve stentlerle düzeltilmesidir. Bir diğeri de tam tıkalı damarın kasıktan girilerek açılmasıdır. Bu güncel tedavi yöntemleri Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Bugün de tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki hekimlerimize göstermiş olduk." dedi.