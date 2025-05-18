Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Dimata
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Efkan Bekiroğlu, Moutoussamy, Charisis, Koita, Rodrigues, Simic
Gol: Dk. 9 Dimata (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Camara, Dk. 44 Moutoussamy, Dk. 45+1 Ali Şaşal (Net Global Sivasspor)
SAMSUN
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