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        Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi

        Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 20:35 Güncelleme: 18.05.2025 - 20:49
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        Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi
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        Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi.

        Samsun Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Onur Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, yağmur altında ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

        Yürüyüşte 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

        Bando eşliğinde marşların söylendiği yürüyüş, Tütün İskelesi'nde son buldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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