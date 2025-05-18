Samsun'da Jandarma Bando Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri sundu

Yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları, cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi.

Mehteran ekibinin seslendirdiği bazı eserlere vatandaşlar da eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile gelerek ayak bastığı Samsun'da 19 Mayıs coşkusu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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