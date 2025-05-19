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        Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da 19 Mayıs kutlanıyor

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:32 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:37
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        Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da 19 Mayıs kutlanıyor
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        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kutlanıyor.

        Samsun İlkadım Atletizm Pisti'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında, yeni bir güneş doğduğunu söyledi.

        Müreffeh Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gençlerle çalışmayı sürdüreceklerini belirten Tavlı, "Anadolu topraklarında Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve nihayet Cumhuriyet'e uzanan devletlerimizin mirasını, ecdat yadigarı bağımsız ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte ilelebet payidar kılmakta kararlıyız." dedi.

        19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesinin tesadüf olmadığını aktaran Tavlı, "Biliyoruz ki 19 Mayıs 1919'da ilk adımı Samsun'da atılan Milli Mücadelemizin ön safta neferleri de yine gençlerimizdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta kıvılcımını yaktığı istiklal meşalesi, gençlerimizin omuzlarında Anadolu'ya yayılmış tüm yürekleri kuşatmış yine gençlerimizin fedakarlığı ve sahiplenmesi ile zafere kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşları tarafından Selanik'ten ve Çanakkale'den getirilen topraklar ile Türk bayrağı, Vali Tavlı'ya teslim edildi.

        Törende, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Danslar Topluluğu ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinin zeybek ekibi, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları ve izci grupları gösteri sundu.

        Programa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Kazım Günay Demiralay, Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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