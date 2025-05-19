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        Samsun'da TCG Kınalıada (F-514) korveti vatandaşların ziyaretine açıldı

        Samsun'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kınalıada (F-514) korveti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:11
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        Samsun'da TCG Kınalıada (F-514) korveti vatandaşların ziyaretine açıldı
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        Samsun'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kınalıada (F-514) korveti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da 19 Mayıs coşkusu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kınalıada (F-514) korveti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Limanı'na demir attı.

        TCG Kınalıada (F-514) korvetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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