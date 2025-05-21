Samsun'da "Kızılırmak Havza Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, "Şu an ülkemiz aslında su stresi çeken bir ülke ama 2030 yılından sonra, önlem almazsak yine aynı şekilde faaliyetlerimizi sürdürürsek eğer su kıtlığı çeken, su sıkıntısı çeken ülkeler pozisyonuna gireceğiz." dedi.

Samsun'da "Kızılırmak Havza Su Kurulu 2025 Yılı Toplantısı" Vali Orhan Tavlı başkanlığında Ömer Halisdemir Kongre ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Çorum Valisi Ali Çalgan, Kızılırmak Havzası'nda yer alan diğer illerin temsilcileri ve Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'ın katıldığı toplantıda, iklim değişikliği, su verimliliği ve Kızılırmak Havzası'na ilişkin mevcut ve geleceğe dönük planlamalar ele alındı. Su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimi için yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcı Satuk Buğra Fındık, toplantıda yaptığı konuşmada Bakanlık olarak su yönetiminde suyun hem kalitesini hem miktarını korumak üzere çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yapılan çalışmalara göre 2100 yılına doğru su kaynaklarının yüzde 25 azalacağını dile getiren Fındık, şöyle devam etti: "2030 yılına doğru artık hem nüfusun artışıyla hem de iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarımızın yüzde 20 mertebesinde azalmasını beklemekteyiz. Şu an ülkemiz aslında su stresi çeken bir ülke ama 2030 yılından sonra, önlem almazsak yine aynı şekilde faaliyetlerimizi sürdürürsek eğer su kıtlığı çeken, su sıkıntısı çeken ülkeler pozisyonuna gireceğiz. Bunun için de bizler suyu planlı, programlı bir şekilde yönetmek zorundayız. 2023'te Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde su verimliliği seferberliğini başlattık. Başlatmış olduğumuz bu seferberlik kapsamında su verimliliği strateji belgesini yayınladık. Bu strateji belgesinde suyu kullanan tüm sektörleri ilgilendiren yani kentsel, tarımsal, endüstriyel, bireysel olmak üzere tüm sektörleri ilgilendiren 114 hedef belirlendi ve bu hedeflerin de yoğun bir şekilde takibini sürdürmekteyiz."