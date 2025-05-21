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        Samsun'da "Kızılırmak Havza Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, "Şu an ülkemiz aslında su stresi çeken bir ülke ama 2030 yılından sonra, önlem almazsak yine aynı şekilde faaliyetlerimizi sürdürürsek eğer su kıtlığı çeken, su sıkıntısı çeken ülkeler pozisyonuna gireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:04
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        Samsun'da "Kızılırmak Havza Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, "Şu an ülkemiz aslında su stresi çeken bir ülke ama 2030 yılından sonra, önlem almazsak yine aynı şekilde faaliyetlerimizi sürdürürsek eğer su kıtlığı çeken, su sıkıntısı çeken ülkeler pozisyonuna gireceğiz." dedi.

        Samsun'da "Kızılırmak Havza Su Kurulu 2025 Yılı Toplantısı" Vali Orhan Tavlı başkanlığında Ömer Halisdemir Kongre ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Çorum Valisi Ali Çalgan, Kızılırmak Havzası'nda yer alan diğer illerin temsilcileri ve Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'ın katıldığı toplantıda, iklim değişikliği, su verimliliği ve Kızılırmak Havzası'na ilişkin mevcut ve geleceğe dönük planlamalar ele alındı. Su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimi için yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcı Satuk Buğra Fındık, toplantıda yaptığı konuşmada Bakanlık olarak su yönetiminde suyun hem kalitesini hem miktarını korumak üzere çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Yapılan çalışmalara göre 2100 yılına doğru su kaynaklarının yüzde 25 azalacağını dile getiren Fındık, şöyle devam etti:

        "2030 yılına doğru artık hem nüfusun artışıyla hem de iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarımızın yüzde 20 mertebesinde azalmasını beklemekteyiz. Şu an ülkemiz aslında su stresi çeken bir ülke ama 2030 yılından sonra, önlem almazsak yine aynı şekilde faaliyetlerimizi sürdürürsek eğer su kıtlığı çeken, su sıkıntısı çeken ülkeler pozisyonuna gireceğiz. Bunun için de bizler suyu planlı, programlı bir şekilde yönetmek zorundayız. 2023'te Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde su verimliliği seferberliğini başlattık. Başlatmış olduğumuz bu seferberlik kapsamında su verimliliği strateji belgesini yayınladık. Bu strateji belgesinde suyu kullanan tüm sektörleri ilgilendiren yani kentsel, tarımsal, endüstriyel, bireysel olmak üzere tüm sektörleri ilgilendiren 114 hedef belirlendi ve bu hedeflerin de yoğun bir şekilde takibini sürdürmekteyiz."

        Samsun Valisi Orhan Tavlı da Kızılırmak Nehri'nin Sivas'ta Kızıldağ'ın eteklerinden doğduktan sonra Kayseri'den Ankara'ya Çorum'dan Samsun'a gelerek denize döküldüğünü söyledi. Kızılırmak Nehri'nin 14 ili kapsayan geniş bir coğrafyanın can damarı olduğunu dile getiren Tavlı, "Zirai potansiyeli sadece bölge ekonomimiz için değil, ülkemizin gıda güvenliği ve ihracat kapasitesi için de vazgeçilmez bir öneme sahip olan Kızılırmak Havzası'nın verimli topraklarında en güzel sebzeyi, meyveyi ve tahılı yetiştiren çiftçilerimiz de ürünleriyle ülkemizin kaliteli, temiz ve güvenli gıda ihtiyacını karşılamaya el birliğiyle devam etmektedirler." dedi.

        Özellikle son yıllarda etkisini hissettiren iklim değişikliğinin Kızılırmak Havzası'nı tehdit ettiğini söyleyen Tavlı, "Artan sıcaklıklar düzensiz yağış rejimleri ve insan faaliyetlerinin neden olduğu kirlilik Kızılırmak Nehri'nin debisini düşürmekte su kalitesini olumsuz etkilemekte ve ekosistem üzerindeki baskıyı da gün geçtikçe artırmaktadır... Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz kirletilecek tek bir karış toprağımız yoktur. Suyun her damlasının kıymetini bilmek tasarruflu ve verimli kullanmak zorundayız. Toprağı daha çok sulamak, gübre atmak, ilaç serpmek, tarımsal üretimi hiçbir zaman artırmamaktadır. Doğru olan tüm bunların verimli, etkin ve doğru kullanımıdır." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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