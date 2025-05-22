İlkadım Belediyesi 40 yeni araç aldı
İlkadım Belediyesince, alınan 40 yeni araç için tören düzenlendi.
İlkadım Belediyesince, alınan 40 yeni araç için tören düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlkadım Belediyesi aldığı 40 yeni aracı tanıttı.
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçeleri için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.
Yerel yönetimlerde bir yılı geride bıraktıklarını belirten Kurnaz, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve programlarda hemşerilerimizle buluşarak çalışmalarımızı anlatıyor, bizlere not vermelerini istiyoruz. Çünkü biz vatandaşımıza hizmet ediyoruz ve onların talepleri bizim önceliğimizdir. Göreve geldiğimizde araç donanımı eksik olan, ihtiyaçlarını hizmet alımı yöntemiyle karşılayan bir belediyeden, kendi öz kaynaklarıyla ilçeye hizmet eden bir belediyeye dönüştük. Bu süreçte 57 milyon lira tasarruf sağladık. Üstelik bu tasarrufları gerçekleştirirken vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde hiçbir aksama yaşanmadı. Bugün hizmete aldığımız araçlarla belediyemizin filosunu daha güçlü hale getirdik. Hizmet alımı yöntemine devam etseydik, yılda yaklaşık 160 milyon lira ödeme yapmamız gerekecekti. Finansman maliyetini de dahil ettiğimizde, kiralama yöntemiyle ödeyeceğimiz tutarla bu araçları satın aldık ve belediyemize kazandırdık. Eksik olan ya da yenilenmesi gereken ekipmanları ise önümüzdeki dönemde tamamlayacağız" diye konuştu.
Törene, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, MHP İlkadım İlçe Başkanı Yavuz Anuk, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Sonses, İlkadım Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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