Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 23:00 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 120,60 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi ve 30 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan F.C. (37) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        Trafikte korku dolu anlar
        Trafikte korku dolu anlar
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Türk Devletleri Teşkilatı" paneli düzenlendi
        Samsun'da "Türk Devletleri Teşkilatı" paneli düzenlendi
        İlkadım Belediyesi 40 yeni araç aldı
        İlkadım Belediyesi 40 yeni araç aldı
        Havza'da oryantiring yarışı düzenlendi
        Havza'da oryantiring yarışı düzenlendi
        Samsunspor'un Belçikalı golcüsü Dimata'dan Trabzonspor maçı açıklaması:
        Samsunspor'un Belçikalı golcüsü Dimata'dan Trabzonspor maçı açıklaması:
        Bafra Belediyesinin spor etkinliğine katılan kadınlar Belediye Başkanı ile...
        Bafra Belediyesinin spor etkinliğine katılan kadınlar Belediye Başkanı ile...
        Samsun'da Çocuk Eğitim Parkı'nda öğrencilere eğitim verilmeye başlandı
        Samsun'da Çocuk Eğitim Parkı'nda öğrencilere eğitim verilmeye başlandı