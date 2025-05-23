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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:28
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 5 bin sentetik ecza hapı, 470 gram esrar, 107 gram sentetik uyuşturucu ve 10,51 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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