Havza'da obeziteyle mücadele stantı kuruldu

Samsunun Havza ilçesinde “Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı” kapsamında başlatılan “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” sloganı ile stant kuruldu.

Etkinlik kapsamında, Kevser Cami önünde kurulan stantta Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve diyetisyen Özlem Sonkaya nezaretinde vatandaşların boy ve kilolarını ölçerek vücut kitle indeksini hesaplandı. Doğru ve dengeli beslenme ile obezite hakkında bilgilendirmeler yapılarak broşür de dağıtıldı.

Ayrıca ölçümlerle birlikte fazla kilolu bireyler Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirilerek, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmetlerinden faydalandırılıyor.

Çalışmaları takip eden Havza İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Kursal, Türkiye’de her 10 vatandaştan altısının fazla ya da aşırı kilolu olduğunu vurgulayarak, “Bakanlığımızca başlatılan bu kampanya ile toplumda fazla kilo ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız, vatandaşların sağlıklı kilo aralığını öğrenmelerini sağlamak ve ihtiyaç duyan bireylerin de gerekli sağlık hizmetleri birimlerine yönlendirilmesidir” dedi.