Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi Müdürlüklerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.Ç'nin (34) ikametinde yapılan aramada 5 bin sentetik ecza ele geçirildi.
Yürütülen çalışma kapsamında T.Ş. (24) isimli kadını yakalayan ekipler, şüphelinin bulunduğu ikamette yaptıkları aramada ise 110 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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