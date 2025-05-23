Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Yürütülen çalışma kapsamında T.Ş. (24) isimli kadını yakalayan ekipler, şüphelinin bulunduğu ikamette yaptıkları aramada ise 110 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.Ç'nin (34) ikametinde yapılan aramada 5 bin sentetik ecza ele geçirildi.

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