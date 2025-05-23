Samsun'da uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı..
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı..
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kemalpaşa Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, arama yapan ekipler, 71 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan C.A. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
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