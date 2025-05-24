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        Göçmen kuşların Karadeniz'deki limanı: Kızılırmak Deltası

        UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren ve 365 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati önem taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:34 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:06
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        Göçmen kuşların Karadeniz'deki limanı: Kızılırmak Deltası
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        UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren ve 365 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati önem taşıyor.

        Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

        Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındırmanın yanı sıra özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri yönünden büyük önem taşıyor.

        Delta, sonbaharda Karadeniz'i aşarken neredeyse tüm enerjisini tüketen ve bitkin düşen kuşların sığınabileceği ve uzun göç yolculuklarına devam edebilmeleri için yeniden enerji depolayabilecekleri Karadeniz'in güneyindeki en önemli alan.

        Aynı şekilde ilkbahar göçlerinde kuzeye yuvalama alanlarına dönen kuş türleri için zorlu Karadeniz yolculuğuna çıkmadan önce dinlenebildikleri ve enerji depolayabildikleri en önemli beslenme ve barınma bölgesi.

        Göçmen kuşlar, deltadaki balıklarla, bitki ve böceklerle besleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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