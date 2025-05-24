Uluslararası Su Sporları Festivali Samsun'da başladı

Samsun Su Kayağı Merkezi'nde 2 gün sürecek festivalin ilk gününde Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan gelen 25 takım ve 750 sporcu dragon bot yarışlarında 2 bin metrelik zorlu parkurda dereceye girebilmek için yarıştı.

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