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        Uluslararası Su Sporları Festivali Samsun'da başladı

        Samsun'da düzenlenen 'Uluslararası Su Sporları Festivali' başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:56 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:56
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        Uluslararası Su Sporları Festivali Samsun'da başladı
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        Samsun'da düzenlenen 'Uluslararası Su Sporları Festivali' başladı.

        Samsun Su Kayağı Merkezi'nde 2 gün sürecek festivalin ilk gününde Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan gelen 25 takım ve 750 sporcu dragon bot yarışlarında 2 bin metrelik zorlu parkurda dereceye girebilmek için yarıştı.

        Festival kapsamında yüzme yarışları, su kayağı etkinlikleri ve ekstrem su sporları gösterileri gerçekleştirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, festivalin Samsun'un spor kenti kimliğini güçlendirmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracağını söyledi.

        Çamaş, bu yıl ilkini düzenledikleri Uluslararası Su Sporları Festivalini geleneksel hale getireceklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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