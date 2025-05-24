Uluslararası Su Sporları Festivali Samsun'da başladı
Samsun'da düzenlenen 'Uluslararası Su Sporları Festivali' başladı.
Samsun'da düzenlenen 'Uluslararası Su Sporları Festivali' başladı.
Samsun Su Kayağı Merkezi'nde 2 gün sürecek festivalin ilk gününde Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan gelen 25 takım ve 750 sporcu dragon bot yarışlarında 2 bin metrelik zorlu parkurda dereceye girebilmek için yarıştı.
Festival kapsamında yüzme yarışları, su kayağı etkinlikleri ve ekstrem su sporları gösterileri gerçekleştirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, festivalin Samsun'un spor kenti kimliğini güçlendirmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracağını söyledi.
Çamaş, bu yıl ilkini düzenledikleri Uluslararası Su Sporları Festivalini geleneksel hale getireceklerini dile getirdi.
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