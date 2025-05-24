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        Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:35 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:35
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        Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İsmail Behnan Ç. (46) idaresindeki 55 AOB 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çarşamba ilçesinde Doğal Yaşam Merkezi istikametine gitti sırada yaklaşık 25 metre yükseklikten şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan sürücünün annesi Zahide Ç. (78) yaralandı.

        Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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