Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
İsmail Behnan Ç. (46) idaresindeki 55 AOB 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çarşamba ilçesinde Doğal Yaşam Merkezi istikametine gitti sırada yaklaşık 25 metre yükseklikten şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan sürücünün annesi Zahide Ç. (78) yaralandı.
Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
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