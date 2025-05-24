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        Samsun'da kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza kesildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 23:42 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:42
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        Samsun'da kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza kesildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kahvehane, lokal ve bir adrese düzenledikleri operasyonda 13 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adreslerdeki iş yeri sorumluları H.D. (45), Ç.Ç. (48) ve A.K. (40) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 13 kişiye toplam 120 bin 211 lira ceza uyguladı.

        Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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