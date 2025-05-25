GÜNCELLEME - Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Samsun'da silah kaçakçılığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Samsun'da silah kaçakçılığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
İl dışından Samsun'a kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yaptığını tespit ettikleri kişileri takibe alan ekipler, zanlılara ait araçta ve ikametlerde yaptıkları aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 tabanca fişeği ve 59 şarjör ele geçirdi.
Silahların, araç içinde özel olarak hazırlanmış zulalara gizlendiği belirlendi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba M.Ö. tutuklandı, oğlu T.Ö. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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