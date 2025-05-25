Havza'da CHP tarafından 25 Mayıs kutlama etkinliği düzenlendi

Samsun’un Havza ilçesinde, CHP Havza İlçe Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Havza Şubesi işbirliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza’ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Atatürk Evi ziyareti ile başlayan etkinlikler kapsamında daha sonra Merzifon Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüşle devam etti.

Mehmetçik Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, 25 Mayıs 1919’un yalnızca bir tarih olmadığını, aynı zamanda bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ün Havza Genelgesi ile halkı direnişe çağırdığı bu topraklarda, bugün 106 yıl sonra yine bir direnişin içindeyiz.”

ADD Samsun Şube Başkan Yardımcısı Deniz Gömeç ise Havza'nın Milli Mücadele'nin ruhunun mayalandığı bir şehir olduğunu belirterek, “28 Mayıs, Havza Genelgesi ile halkın örgütlenmeye başladığı, işgalcilere karşı ilk direniş kıvılcımının yakıldığı gündür. Bizler ADD olarak Atatürk ilke ve devrimlerini yeni nesillere taşımakla yükümlüyüz. Laiklikten, ulusal egemenlikten asla taviz vermeyeceğiz.”