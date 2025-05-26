Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Sahte içki imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, emniyete götürüldü.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 25 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 4 adet 100 gramlık anason yağı, 9 adet 30 gramlık arpa aroması, plastik huni ve 4 plastik damla aparatı ele geçirildi.

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