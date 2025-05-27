Havza'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği gerçekleştirildi

Havza Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen programın ardından sergi açılışı yapıldı.

Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergi ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı.

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