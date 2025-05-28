Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Samsun'da konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler annelerin hesabına aktarılıyor. Samsun'dan da bütün vatandaşlarımıza bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte, her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Samsun'a gelen Göktaş, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile Yılı hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulunduklarına işaret eden Göktaş, "Bakanlığımızın çalışmalarını hem Valimizle hem kaymakamlarımızla istişare etme imkanı bulduk." ifadesini kullandı.

Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmaları ve işbirliklerini ele aldıklarına, şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik özel çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Ziyaretlerimiz kapsamında kuruluşlarımızdaki çalışmaları yerinde görme imkanı buluyoruz. Tüm hizmetlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. 23 yıldır, sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, insanı merkeze alan politikalar yürütüyoruz. Burada her bireyin sosyal refahını özellikle önemsiyoruz. Kadınlara, çocuklara, gençlere, ihtiyaç sahiplerine, engellilere vatandaşlarımıza yönelik çok çeşitli çalışmalarımız var." diye konuştu.

"Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler annelerin hesabına aktarılıyor. Samsun'dan da bütün vatandaşlarımıza bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte, her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Büyük Türkiye için çalışıyoruz. Hizmetlerimizi gerçekten büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız için hizmetlerimizin hem kapsamını hem de kalitesini geliştiriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz."

Samsun'da 2002 yılından bu yana pek çok hizmete imza atıldığını, toplam 181 milyar 426 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bizim desteklerimiz ise 17 milyar 761 milyon lira Samsun özelinde. Tüm vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. 7 ilçemizde Sosyal Hizmet Merkezlerimizde vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. ASDEP ile 2017 yılından itibaren 200 bin 444 haneye ziyaretler gerçekleştirdik. Eğitim ve danışmanlıklarla aileleri güçlendiriyoruz. Çocukların sağlıklı, şefkatli, güvenli ortamlarında büyümelerini önemsiyoruz."

Bakan Göktaş, 2006'dan bugüne Evde Bakım Yardımına aktarılan kaynağın 3,54 milyar lira olduğunu ifade ederek, "Evde bakımdan faydalanan 9 bin 299 kişi. 18 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Samsun'da önümüzdeki dönemde yatırımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Aile Yılı'nda ailenin önemine dair farkındalık çalışmaları yaptıklarına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti: