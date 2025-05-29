Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 1 Haziran Pazar günü sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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