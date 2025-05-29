Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 1 Haziran Pazar günü sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 1 Haziran Pazar günü sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, dar alan oyunu ve taktik çalışmasıyla günü tamamladı.
Samsunspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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