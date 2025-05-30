Samsun'da 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde takip edilen bir minibüs durduruldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 260 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

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