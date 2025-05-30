Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 532,33 gram sentetik uyuşturucu, 474 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
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