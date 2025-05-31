Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 61 puanla 3. sırada girdi.
Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Kayserispor'u yenerek bulunduğu konumu korumayı hedefliyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.