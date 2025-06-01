Samsun'da lise öğrencisi "Otlu Lezzetler Yarışması"nda altın madalya kazandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi altın madalya kazandı.

Ayvacık ilçesinden 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Rukiye Çapaş, kent genelinde 8 farklı okulun yer aldığı "Otlu Lezzetler Yarışması"na, öğretmeni Dilan Çoban rehberliğinde hazırladığı "Doğanın Kutusu" adlı tart ile katıldı.

İçinde yöreye özgü kaldirik, ebegümeci ve kuzukulağı bulunan tart jüriyi etkiledi.

Yaptığı tartla birinci olan öğrenci Çapaş'a altın madalyası sahnede takdim edildi.

Öğretmen Dilan Çoban, "Bölgesel ürünlerle doğaya saygılı, estetik ve lezzetli bir tabak hazırladık. Rukiye, bu başarıyı büyük bir emek ve özveriyle hak etti." dedi.