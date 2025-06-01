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        Samsunspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Ligi bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık, hep birlikte sezonu üçüncü bitirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 22:17 Güncelleme: 01.06.2025 - 22:17
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        Samsunspor-Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Ligi bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık, hep birlikte sezonu üçüncü bitirdik." dedi.

        Maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda sahaya giren Yıldırım, taraftarlara üçlü çektirdi ve burada bir konuşma yaptı.

        Tarih yazdıklarını belirten Yıldırım, "Zor oldu ama oldu. İşte görmek istediğimiz takım bu. Samsunspor 'bitti' demeden maç bitmez. Bu kırmızı-beyazlı renklere gönül veren sizlerle birlikte daha nice tarihler yazacağız. Burası sizin, bizim, hepimizin, başarılara, zaferlere şahit olduğu mabedimiz olacak." diye konuştu.

        Taraftara desteğinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, "Bu Yüksel Yıldırım'ın hayatında bir hikayenin birinci bölümünün sonu. Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık, hep birlikte sezonu üçüncü bitirdik. Bu benim hayalini kurduğum Avrupa yolunun başlangıcı. Şimdi esas görev başlıyor arkadaşlar. Hep birlikte bu takıma sahip çıkacağız. Gurur duyacağınız bir takım oluşturacağız. Artık, artık Türkiye Samsunspor'u konuşacak. Sizleri konuşacak." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından ligi 3. sırada tamamlayan Reeder Samsunspor ve taraftarlar, ışık ve havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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