Bafra'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında inceleme yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, kurban bayramı öncesinde hayvan pazarında incelemelerde bulunuldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, satıcılarla, vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak bayram öncesinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Pazar alanının düzenli, temiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesi için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hem esnafımızın hem de halkımızın memnuniyeti bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Hayvan sahiplerine bol ve hayırlı satışlar dileyen Başkan Kılıç, kurban ibadetinin manevi değerine vurgu yaparak, bayramın ilçe genelinde huzur ve kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Hayvan pazarında bulunanlara Belediye aşevinde hazırlanan çorba ikram edildi.