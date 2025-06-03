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        Üzerlerinde ve ikametlerinde ruhsatsız silah bulunan 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda üzerlerinde ve ikametlerinde ruhsatsız silah bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:03
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        Üzerlerinde ve ikametlerinde ruhsatsız silah bulunan 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda üzerlerinde ve ikametlerinde ruhsatsız silah bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı.

        Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 31 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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