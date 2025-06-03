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        Çarşamba'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:46 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:46
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        Çarşamba'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        İlçe merkezi Hasbahçe Mahallesi’ndeki evinde yaşayan İsrafil Uzunok'u (53) ziyarete giden oğlu, babasını hareketsiz buldu.

        Oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uzunok’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Uzunok’un cenazesi incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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