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        Samsun Yeşilay Şubesinden Aile Yılı kapsamında farkındalık eğitimi

        Samsun Yeşilay Şubesince, Aile Yılı kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 20:47 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:47
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        Samsun Yeşilay Şubesinden Aile Yılı kapsamında farkındalık eğitimi
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        Samsun Yeşilay Şubesince, Aile Yılı kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

        2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Samsun Yeşilay Şubesince bağımlılıkla mücadelede farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.

        Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş tarafından özel bir firmanın personeline tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıkları hakkında farkındalık eğitimi verildi.

        Eğitimde açıklamalarda bulunan Güneş, Aile Yılı'nın önemine değindi.

        Kötü alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi ve Yeşilay Genel Merkezimizin yürüttüğü bağımsızlık seferberliği çalışmaları kapsamında, Samsun'da bağımlılık alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bağımlılık, toplumun tüm kesimlerini etkileyen ciddi bir sorundur. Aile ise toplumun temel taşıdır. Bu nedenle ailelerimizi korumak ve bilinçlendirmek büyük önem taşıyor. Bir firmanın eğitim talebi doğrultusunda çalışma alanlarına giderek eğitimimizi gerçekleştirdik. Oldukça verimli bir eğitim oldu. Katılım sağlayan personele ve destek veren firma yetkililerine teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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