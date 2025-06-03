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        Samsun'da 5 bin 880 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 bin 880 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 23:00 Güncelleme: 03.06.2025 - 23:00
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        Samsun'da 5 bin 880 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 bin 880 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada 5 bin 880 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.C. (30), emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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