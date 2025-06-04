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        Samsunspor, Kingsley Schindler ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Ganalı sağ kanat oyuncusu Kingsley Schindler ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:59
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        Samsunspor, Kingsley Schindler ile yollarını ayırdı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Ganalı sağ kanat oyuncusu Kingsley Schindler ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

        Kırmızı-beyazlı kulübün "Teşekkürler Kingsley Schindler" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Ailemize katıldığın günden beri ve bu tarihi sezonda sahadaki mücadelen, hırsın ve formamıza duyduğun aidiyet ile bu şehirde önemli iz bıraktın. Kısa sürede kırmızı-beyaz renklerin, bu armanın bir parçası oldun. Şimdi yollar ayrılıyor belki ama bu tarihi sezonun önemli kahramanlarından biri olarak seni hep güzel hatırlayacağız. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Bu şehir, bu kulüp seni unutmayacak."

        Samsunspor formasıyla bu sezon 37 resmi maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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