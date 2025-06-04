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        Samsun'da yankesicilik yapan zanlı suçüstü yakalanarak tutuklandı

        Samsun'da çeşitli zamanlarda yankesicilik yapan zanlı suçüstü yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:32
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        Samsun'da yankesicilik yapan zanlı suçüstü yakalanarak tutuklandı
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        Samsun'da çeşitli zamanlarda yankesicilik yapan zanlı suçüstü yakalanarak tutuklandı.

        Canik ve Atakum ilçelerindeki pazar yerlerinde çeşitli tarihlerde yankesicilik yaparak 15 bin 500 lira çalan P.Ö'nün (41) yakalanması için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Atakum ilçesinde yine bir pazar yerinde başka bir vatandaşın çantasını açmaya çalışırken ekipler P.Ö'yü suçüstü yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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