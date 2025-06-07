AK Parti Ladik İlçe Başkanlığında bayramlaşma düzenlendi

Parti binasında düzenlenen programa Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, il başkan yardımcıları Alican Mırık ve Okan Başköy, Ak Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

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